Mitsubishi Pajero telt door tot 3 miljoen

Door: BV

De Mitsubishi Pajero zag het levenslicht in 1982. En sinds die tijd zijn er van de robuuste offroader al zo’n 3 miljoen stuks bij elkaar gevezen. Het model is goed geweest voor Mitsubishi, want het kende een erg lange gemiddelde levensduur. Hij heet ook niet overal Pajero. Want hoewel de naam verwijst naar een grote kattensoort die in het wild voorkomt, lijkt het ook verdacht veel op de Spaanse naam voor ‘hoer’. Daarom kleeft er in sommige landen Shogun op de koffer.

Is er een opvolger in zicht?

Terwijl de autosector steevast probeert om de zeven jaar een nieuwe generatie naar voren te schuiven, moest Mitsubishi de Pajero pas voor het eerst vervangen in 1991. Bij de tweede generatie zorgde Mitsubishi net wat sneller voor aflossing. Die was er in 1999 al. Vervolgens volgde een perfect gemiddelde editie, die al in 2006 in het voetlicht werd gereden. Maar die gaat - weliswaar in mild aangepaste vorm - nu nog altijd mee. En de opvolger is nog niet. De Japanners hebben er wél al een concept car voor getoond.