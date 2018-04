Britse bus is - letterlijk - bekakt!

Door: ADD

Beide zijn er in overvloed en in het Verenigd Koninkrijk rijdt er voortaan een bus op: etensresten en ontlasting. Dat klinkt misschien niet al te smakelijk, ecologisch verantwoord is het wel.

Treffende bestickering

Dat de Britten een eigenzinnige humor bezitten, is algemeen bekend. Daarom had waarschijnlijk het grootste deel van de passagiers op weg van het Engelse Bath naar Bristol Airport, een glimlach op de lippen toen ze aan boord van de bus stegen. Op het eerste gezicht lijkt de bestickering (een oud vrouwtje zit al breiend op het toilet, een man leest er zijn krant) een voorbeeld van dat wat bizarre gevoel voor humor, tot je de bijhorende tekst leest: “Deze bus wordt door uw afval aangedreven om een duurzame toekomst mogelijk te maken".

Bekakt, maar daarom niet minder interessant

In plaats van op diesel rijdt de shuttle op bio-methaan dat opgewekt wordt uit organisch afval afkomstig van feces en etensresten. Bijna 300 kilometer kan de hij op één tank afleggen. Wat overeenkomt met de jaarlijkse afvalproductie van vijf mensen. De timing van het project is goed gekozen, volgend jaar is Bristol namelijk de “Europese Groene Hoofdstad".

Weer een ideetje om ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen te maken. En ja, ook al ziet de bus er nogal bekakt uit, een interessant project is het best.