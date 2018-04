Rambo-Lambo onder de hamer

Door: BV

De Lamborghini LM002 heeft een ontstaansgeschiedenis die net zo bizar is als z’n concept. Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig was er nog voldoende gezond verstand aanwezig om te weten dat sportiviteit niet samen gaat met een hoog en zwaar koetswerk. Daarvoor is deze Lamborghini dus niet ontwikkeld, al zou je anders kunnen afleiden aan de 5,2l V12 die in de neus ligt. De Lambo was oorspronkelijk bedoeld als militair voertuig. Een capabele alleskunner voor snelle interventies. Ideaal voor grenspatrouilles in moeilijk te doorkruisen gebied bijvoorbeeld. Hij was in staat om naar 100km/u te accelereren in 7,8 seconden en kon 210km/u bereiken. Maar uiteindelijk bleek niemand erin geïnteresseerd.

Beperkte productie

In plaats van de plannen dan maar helemaal bij het vuilnis te gooien, besloot Lamborghini om er tussen 1986 en 1993 exemplaren aan het grote publiek van te verkopen. Uiteindelijk werden er slechts 301 stuks gebouwd.

Te koop

De LM002 verandert niet zo vaak van eigenaar. Het exemplaar bij de foto’s werd al in 1989 gebouwd en wijzigde slechts 2 keer van baas. Nu gaat het echter weer onder de hamer. Dat is vooral nieuws omwille van z’n eerder uitzonderlijke staat. Amper 31.000km op de teller en nog op de originele Pirelli-rubbers die destijds speciaal voor het model gemaakt waren. Wie ‘m hebben wil, begroot best zo’n € 150.000 en richt zich tot RM Auctions.