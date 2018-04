Problemen met vooras Porsche 918 Spyder

Door: BV

Noem het gerust één van de trends van 2014: problemen met supersportwagens. Maar dan hebben we het vooral om brandjes. Want de exotische Porsches (dat zich om die reden zelfs verplicht zag om de motor van elke 911 GT3 te vervangen!), Ferrari’s en Lamborghini’s gingen afgelopen jaar in vlammen op alsof er sprake was van een barbecue seizoen voor dure vierwielers.

Problemen met Porsche 918 Spyder

Maar de meest exclusieve Porsche van allemaal - de 918 Spyder - had problemen van een andere aard. Dik 40 exemplaren moesten terug naar de fabrikant omdat de achteras los kon komen. En het is nog niet gedaan met problemen aan de hybride sportwagen. Ditmaal moeten er 205 klanten hun Porsche 918 Spyder zo snel mogelijk aan de kant zetten omwille van problemen aan de vooras.

Uiteraard contacteert Porsche alle betrokken klanten zelf. Het zullen ze overigens bijna allemaal zijn. De Duitsers zullen welliswaar exact 918 exemplaren van het model bouwen, maar de productie loopt nog tot volgende zomer.