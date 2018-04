Zo wordt de BMW i9 in geen geval

Door: BV

Officieel is er niets niets geweten over een BMW i9. Maar noem het gerust een hardnekkig gerucht dat het bedrijf ermee wil uitpakken voor z’n eeuwfeest dat in 2016 plaatsvindt. Ten minste één BMW-adept neemt alvast de kans om de Duitsers te tonen waar de lat ligt. Boven de i8, uiteraard, maar deze digitale creatie lijkt recht uit een science fiction prent te zijn gaan lopen.

De echte BMW i9

Er wordt nogal wat gefluisterd. Onder meer over de mogelijkheid dat de sportwagen, die (mocht hij ooit uitkomen) weerom een hybride zou zijn, een drieliter zescilinder met twee turbo’s als basis zou nemen. Die zou in z’n eentje al meer vermogen kunnen opwekken dan de i8 met z’n 362pk en 570Nm achter de hand houdt. En dat is voor de elektromotor gekoppeld wordt. De prestaties van de i8 moeten hoe dan ook bijgeslepen worden. Wie inzet op een sprinttijd van minder dan vier seconden kan niet fout zijn.