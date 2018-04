Audi Exclusive doet de RS6

Door: AUTO55

Wie bij Audi Exlusive terechtkomt, neemt geen genoegen met een standaardmodel. Zelfs als het om een RS6 Avant gaat. Wie er de duiten voor over heeft, kan zo'n hyperkrachtige break bijvoorbeeld in matgrijs laten spuiten en zowat alle exterieurdetails laten vervangen door delen uit carbon. Het composietmateriaal is dan te vinden op de splitter, de luchtinlaten, de spiegelkappen en de diffuser. Enkel de logo's blinken in de zon.

Ook binnenin

Vanzelfsprekend wordt ook het interieur aangepakt. Je kan dan kiezen voor geel stikwerk in combinatie met zwart leer en alcantara en net als aan de buitenzijde is koolstofvezel van de partij - onder meer op de deurpanelen en het dashboard.

Of de RS6 Exclusive ook sneller is? Neen, maar dat hoeft ook helemaal niet. Wie 560pk en 700Nm niet voldoende vindt, koopt beter een echte raket.