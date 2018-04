Land Rover Defender Ultimate met 500pk!

Door: BV

2015 zal het laatste jaar zijn voor de Defender. Na bijna 70 (!!) jaar valt het doek over het model. Het is niet langer mogelijk om de capabele terreinwagen te laten voldoen aan de nieuwe Europese normen. Maar voor het laatste exemplaar van de band rijdt, maakt Land Rover zich nog op voor enkele speciale edities. Het is echter geen noodzaak om aan te kloppen bij de constructeur zelf als je wat speciaals wil. Je kan ook met je euro’s gaan aankloppen bij Urban Truck. Die lepelen vervolgens met veel plezier een 6,2l V8 van GM onder de kap.

Defender V8

De constructeur beperkt zich tegenwoordig tot een 2,2l diesel, maar er is ruimte onder de motorkap voor meer. Ooit lepelde het bedrijf er zelf een (erg slappe) V8 in. Maar de 6,2 die Urban Truck inbouwt is niet slap. Integendeel. Je kan kiezen waar je eindigt op de vermogensschaal, met 430pk als ondergrens en 500pk aan de bovenzijde.

Uiterlijk aangepast

Het bedrijf voorziet ook nog een 5cm verlaagde ophanging, andere velgen (18”) en banden, een kleurschema naar keuze (helemaal zwart dus voor het showexemplaar) en een interieur met kuipzetels, een sportstuur en leder op plaatsen waar je het bij Land Rover zelf nooit kan krijgen.

De prijs is nog ongekend, maar dat je niet met wat kleingeld moet komen aandraven staat boven verdenking.