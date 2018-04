Shelby viert 50 jaar Cobra met veel bling

Door: BV

Op 1 januari 1965 stelde Shelby z’n Cobra voor. Dat is vandaag exact vijftig jaar geleden en omdat je die Cobra - zij het in een mild geëvolueerde vorm - nog altijd kan krijgen, wordt dat gevierd. De speciale ’50 Anniversary Edition’ zal in elk geval niet ongemerkt voorbijgaan. Exact een jaar geleden presenteerde het bedrijf ook al een verjaardagseditie van de Cobra racewagen.

Eerst met Ford

De Cobra bestaat al langer dan 1965. De auto werd drie jaar eerder geïntroduceerd door de Britse autobouwer AC. Carroll Shelby ging ermee aan het werk omdat hij de mogelijkheid zag om er dikke V8-motoren van Ford in te bouwen en ermee aan het racen te gaan. De eerste was de Cobra 427. Het cijfer is (zoals traditioneel het geval is bij Amerikanen) de cilinderinhoud in cubic inches. In casu zo maar eventjes zeven liter groot!

Zonder motor en versnellingsbak

“ Je moet zelf zorgen voor een motor en transmissie ”

Tegenwoordig bouwt Shelby de Cobra nog altijd. Je kan kiezen uit een koetswerk in aluminium of in glasvezel. De prestaties heb je volledig zelf in de hand, want je moet zelf zorgen voor een motor en transmissie. Iets waar Amerikanen zich niet al te hard voor in het haar krabben. Het is er immers veel meer dan in Europa gebruikelijk om apart motoren en transmissies te bestellen. De grote autobouwers hebben daarvoor zelfs speciale secties in hun webshop.

Shelby Cobra 50th Anniversary Edition

Waar het om gaat is de aankleding. En je kan kiezen voor een exemplaar in lichtblauw met witte striping, naast het grotendeels in zwart leder aangeklede interieur. Kies je voor blauw, dan kan je kiezen of je $ 119.995 uitgeeft aan een koetswerk in glasvezel, of $ 179.995 voor een in aluminium. Kies je voor die laatste, dan kan je ook nog eens opteren voor een body die niet gelakt maar gepolierd is. Dan glanst het als chroom. Veel meer ‘bling’ wordt het niet. De oplage is gelimiteerd tot 50 genummerde exemplaren.