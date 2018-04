Bewijs: Ford komt met nieuwe GT40

Door: BV

In de wandelgangen wordt al langer gespeculeerd over de komst van een nieuwe Ford-sportwagen. Een feit dat overigens niet door het automerk wordt ontkent. En er zijn nog meer tekenen aan de wand. Zo waren vertegenwoordigers van het merk al aanwezig op vergaderingen van de internationale autosportfederatie waar de toekomstige technische eisen voor Le Mans racewagens uit de doeken werden gedaan. Je kan natuurlijk ook Le Mans rijden in de GT-klasse met een sterk verbouwde nieuwe Ford Mustang, historisch gezien is dat dan ook de bestaansreden voor de GT40. Die kwam er immers pas nadat Enzo Ferrari de Amerikanen in het ootje had genomen en Ford op wraak zinde. Dat verhaal kan je hier overigens nalezen.

Toch een nieuwe Ford GT40?

En dan is er nog de timing… De originele Ford GT40 domineerde Le Mans immers tijdens de tweede helft van de jaren zestig. De auto won vier keer op rij, tussen 1966 en 1969. Als Ford de vijftigste verjaardag van die mijlpaal wil vieren met een nieuw model, dan is het nu het moment om de handen uit de mouwen te steken.

Antwoord in Detroit

Het antwoord zal ten laatste op 12 januari op het Autosalon van Detroit bekend worden. Maar nieuwe informatie van het Amerikaanse patentbureau doet de hoop onder GT40-fans toch weer hoger oplaaien. Daar heeft Ford immers bovenstaande afbeelding gedeponeerd. En die hint toch erg duidelijk naar de historische GT40. Gezien de timing gelooft niemand in toeval.