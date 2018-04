Broon F8 is een echte supercar voor kids

Door: BV

Net zoals je auto’s heb in alle categorieën en prijsklassen, heb je tegenwoordig ook speelgoed voor de allerkleinsten. Een loopfiets met Fiat 500-genen en Ford Mustang-skelter passeerden al eerder op deze pagina’s. Ditmaal is het de beurt aan iets met de allures van een heuse auto: deze Broon F8.

Net echt!

De meeste speeltjes hebben een interieur in plastic en stickers in plaats van een instrumentarium. Maar daar doet Broon niet aan mee. Hier zit een kuipzetel in leder in en je hebt een Android-tablet voor infotainment en rijgegevens. En ook wat onder de kap zit is best indrukwekkend. Wat denk je van een elektrische stuurbekrachtiging en een ophanging met spiraalveren en gasdempers. De aandrijving is elektrisch en terwijl je standaard achterwielaandrijving krijgt, kan je optioneel ook kiezen voor vierwielaandrijving. Als je schrik hebt dat je nageslacht zich ermee in de vernieling rijdt, is zelfs daar een oplossing voor. Met een afstandsbediening kan je immers altijd de controle overnemen.