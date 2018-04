Start je Hyundai met je smartwatch

Door: BV

Hyundai heeft ook wat nieuws meegenomen naar de Consumer Electronics Show die maandag de deuren opent in Las Vegas. Neen, geen zelfrijdende auto, maar wel een nieuwe Blue Link app.

Compatibel met smartwatches

De nieuwe app werkt natuurlijk op je Android-telefoon, maar is ook compatibel met de smartwatches die op dat platform (Android Wear) draaien. Dat betekent dat je in ware Knight Rider-stijl dingen tegen je horloge kan zeggen als ‘vind mijn auto’ (als je niet meer weet waar je parkeerde), ’start mijn auto’, ‘auto op slot’ en dat die vervolgens braaf gehoorzaamt. Later dit jaar zal de app gratis te downloaden zijn, maar slimme dievenbendes proberen die nu wellicht al te hacken…