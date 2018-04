Nieuwe Chevrolet Volt oogt normaler, wij zijn er niets mee

Door: AUTO55

Op de Consumer Electronics Show (CES), dé elektronicabeurs van het westelijk halfrond die in Las Vegas plaatsvindt, rolde Chevrolet de gloednieuwe Volt op het podium. Enkel de achterzijde lag nog onder doek. Wanneer we die wel te zien krijgen? Volgende week op het Autosalon van Detroit.

Meer cc, lager verbruik

Onderhuids is de nieuwe Volt enerzijds een evolutie en anderzijds compleet nieuw. Nog steeds bestaat de aandrijflijn uit een verbrandingsmotor (als range-extender) in combinatie met een elektrische krachtcentrale, maar er werden wel wat wijzigingen doorgevoerd. Zo is de 1.4-liter benzinemotor vervangen door een exemplaar met 100cc meer en moet het systeemgewicht zo'n 50kg lager liggen, met als gevolg dat de Volt zuiniger en schoner zou zijn, en dus ook een groter rijbereik zou hebben.

Of het zin heeft om uitgebreid uit te wijden over de nieuwe Volt? Neen. Chevrolet had vorig jaar al besloten z'n koffers te pakken uit Europa en de tweelingbroer bij Opel - de Ampera - krijgt geen opvolger aangezien hij hier nooit voor een meter heeft verkocht.