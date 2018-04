Nieuwe Citroën C5 in de maak, mogelijk sportieve modellen op komst

Door: AUTO55

Peugeot heeft de 508, Citroën de C5. En van die laatste is er nu een nieuwe lichting in de maak. Zoals steeds beloven de Fransen creativiteit, technologische innovatie en comfort, al is het nog niet duidelijk of er nog sprake is van een hydropneumatische ophanging.

In gerelateerd nieuws melden verschillende bronnen dat Citroën nieuwe sportief georiënteerde modellen in gedachten heeft. Het merk heeft met Sébastien Loeb niet alleen de rallysport gedomineerd, ze herhalen dat gedeelde succes in het Wereld Toerwagenkampioenschap (WTCC). Of het gaat om nog meer afgeleide versies van de DS3, zoals de DS3 Racing S. Loeb en DS3 Racing Cabrio, of om gloednieuwe ontwerpen, is eveneens vage materie.