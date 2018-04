Gooi wat geld naar deze Italiaanse schone

Door: BV

Als we wat specifieker kunnen zijn… ‘wat geld’ is minstens € 8 miljoen en ‘deze Italiaanse schone’ is een Ferrari 275 GTB Competizione uit 1966. Ferrari bouwde dat jaar maar 12 competitiewagens en dit is nummertje 11.

Rijke geschiedenis

De 275 GTB Competizione beschikt over een lichter onderstel dan de wegversie, heeft grotere, dubbele benzinetanks en beschikt over een 3,3l grote V12 die voor de gelegenheid is opgekitteld tot iets meer dan 300pk. Van dit specifieke exemplaar, dat op 15 januari in Scottsdale Arizona onder de hamer gaat bij veilinghuis Bonhams, is geweten dat hij onder meer deelnam tijdens de 24 Uren van Le Mans in 1967 met Georges Filipinetti aan het roer.

1000km van Spa-Francorchamps

Twee jaar later werd deze auto met chassisnummer 09079 ook nog eens de overwinnaar in zijn klasse (terwijl Brian Redman en Jo Siffert in een Porsche 917K de totaaloverwinning scoorden) in de 1.000km endurancerace van Spa-Francorchamps. Als investering is zo’n klassieke Ferrari al goed gebleken en je zou er zelfs wat Belgische geschiedenis mee in huis halen…