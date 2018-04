BMW toont het licht van de toekomst

Door: BV

Ook BMW laat zich niet onbetuigd op de Consumer Electronics Show in Las Vegas. Daar schuiven de Duitsers een M4 Coupé naar voor die het licht heeft gezien.

Oleds en lasers

Laserkoplampen zijn reeds verkrijgbaar op de absolute topmodellen uit München, maar zelfs dan evolueert de technologie nog permanent. En in Las Vegas staan daarom deze nieuwe verstralers om aandacht te schreeuwen. Met indrukwekkende prestaties overigens want niet alleen past de lichtbundel zich permanent aan de omstandigheden aan (zo zal hij nooit rechtstreeks op een tegenliggende auto schijnen), maar hij reikt ook uitzonderlijk ver. Je kan het wegdek verlichten vanop 600m afstand. Nodeloos te zeggen dat zo’n laser dus nog een stukje straffer is dan Xenon of halogeenlicht. En het slurpt ook nog eens een derde minder aan de elektrische leidingen.

Veel designvrijheid

Ontwerpers gaan de jongste jaren stevig uit hun dak als het op het invullen van de lichtblokken aankomt. In dit geval wordt even gekeken hoe de karakteristieke dubbele koplampen van BMW’s er in de toekomst uit zouden kunnen zien. En achteraan worden de Oleds, die nu in modules zitten die nog amper 1,4mm dik zijn, gestapeld en individueel geactiveerd. Daardoor kan een veel complexer design met een dieper 3D-effect bekomen worden dan tot nog toe het geval was.

Concept car

Deze in cool wit uitgevoerde BMW M4 is nog een concept car. Maar verwacht ten minste een deel van de nieuwigheden de komende tijd op de modellen van het merk. Als we het bedrijf een beetje kennen, duiken ze eerst op in de optielijst.