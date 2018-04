Land Rover Defender gaat eruit met 3 speciale uitvoeringen

Door: BV

Land Rover introduceerde de iconische Defender (toen nog gewoon Land Rover Series 1) al in 1948. En de onverwoestbare terreinwagen staat sindsdien onafgebroken in de catalogus van het Britse automerk. Sinds halverwege de jaren negentig heet hij Defender, maar de stamboom loopt inmiddels al meer dan 65 jaar door. Maar ook de Defender is het eeuwige leven niet gegund. Het is niet langer mogelijk om het model aan de almaar strengere veiligheids- en milieunormen te laten voldoen en daarom gaat de oer-4x4 nu met pensioen. Eind 2015 is het ermee gedaan, maar niet voor Land Rover die historische gebeurtenis in de verf zet met enkele speciale edities. Er zijn er drie.

Land Rover Defender Autobiography Edition

De Autobiography Edition belooft meer prestaties, luxe en comfort dan ooit tevoren met een uitgebreide uitrustingslijst, het unieke tweekleurige lakwerk, de volledige bekleding in Windsor-leder en het opgevoerde vermogen van 150 in plaats van 122 pk. Hij wordt enkel geproduceerd als 90 Station Wagon.

Land Rover Defender Heritage Edition

De Heritage Edition inspireert zich dan weer op de eerste modellen en paart nostalgische designelementen aan moderne comfortvoorzieningen. Hij wordt wereldwijd verkrijgbaar en is te herkennen aan de opvallende lak in Grasmere Green en het witte contrasterende dak. Ook specifiek voor de Heritage-editie is het klassieke radiatorrooster en de HUE 166-details als verwijzing naar de nummerplaat van het allereerste preproductiemodel van de Land Rover, dat de bijnaam ‘Huey’ kreeg. Hij is vanaf augustus verkrijgbaar.

Land Rover Defender Adventure Edition

De opwindende nieuwe Adventure Edition verschijnt eveneens in augustus in de showroom. Deze uitvoering zal wereldwijd verkrijgbaar zijn en richt zich tot Land Rover-klanten die graag de wijde natuur intrekken en de 'go anywhere, do anything'-attitude van de Defender maximaal willen benutten. Hij wordt geleverd met een bijkomende bodembescherming en Goodyear MT/R-banden om de al toonaangevende terreincapaciteiten van de Defender nog te verbeteren. De unieke sierplaatjes en het lederen interieur onderscheiden de Adventure Edition van andere Defenders.