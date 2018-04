Detroit Electric SP.01 klaar voor productie

Door: BV

Tesla bouwde ooit al eens een Lotus Elise om tot een elektische roadster. En Detroit Electric denkt dat ook te kunnen. En het zal dan ook nog eens het marktaandeel dat Tesla achterliet toen het de productie ervan stopte in 2011, kunnen oprapen. Anderhalf jaar na het prototype, toont het bedrijf nu oook de productieversie. Die zal overigens niet op Amerikaanse bodem gebouwd worden, maar dichtbij huis, in het Engelse Warwickshire.

De specificaties

1,2 ton, 268pk en 280Nm. Cijfers die voldoende zijn om in 3,7 seconden naar 96km/u (60Mph) te stomen, door te gaan tot 250km/u en het maximaal 288km vol te houden. Maar dat wisten we allemaal al. We gaven zelfs al de prijs mee.

Nieuw: het interieur

De Lotusgenen schemeren nog steeds wat door, maar het interieur is behoorlijk luxueus aangekleed. Er is in elk geval leder en alcantara. En uit het grote Tesla-trukenboek komt natuurlijk het grote aanraakgevoelige scherm in de middenconsole. Het is overigens al een half mirakel dat Detroit Electric dat heeft kunnen inpassen, want groot is de SP.01 niet.