200pk voor Mazda MX-5 van BBR

Goed nieuws voor tuners en liefhebbers van Japanse roadsters: voor de nieuwe Mazda MX-5 is al een opwaarderingsprogramma klaar. Dat komt niet van Mazda zelf, wel van Brits tuner BBR die de kleine cabrio niet alleen op optische veranderingen, maar ook op meer vermogen trakteert. De 2-liter Skyactiv-motor zou zo 200pk sterk worden, al kan dat cijfer in een later stadium nog worden verhoogd met behulp van drukvoeding. In de lente weten we meer.