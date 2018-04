Waarom ook niet? Volvo presenteert S60 Cross Country

Door: BV

Er zijn nogal wat autobouwers die een stoer ogende break in de prijslijst hebben staan. Die luisteren naar namen als Alltrack, Scout, Country Tourer of Allroad. Bij Volvo heet dat Cross Country. Onlangs stelde het bedrijf nog de V60 in die uitvoering voor. Op het Autosalon van Detroit introduceren de Zweden nu ook zo’n hoog-op-poten-staande sedan. Dat is een unicum.

Volvo S60 op stelten

Volvo kleedt z’n vierdeurs voor de gelegenheid aan met wat meer plastic en aluminiumkleurige sierlijsten. Zo’n model hoort immers een beetje stoer te ogen, al wil deze Zweedse autobouwer daarbij duidelijk niet alle elegantie overboord keilen. Hij rust op behoorlijk grote wielen (18 of 19-duims afhankelijk van de uitrusting) maar Volvo legt daar nog eens relatief grote banden op. De wielkasten kunnen die blijkbaar een plaatsje geven. Voeg daar nog aanpassingen aan de ophanging aan toe en deze S60 ligt zo maar eventjes 6,5cm hoger dan z’n meer conventionele broer.

Vierwielaandrijving kan, maar niet bij ons

Volvo presenteert het model met een 250pk sterke T5 benzinemotor en vierwielaandrijving. De Amerikanen zullen die ook zo kunnen kopen, maar Europa zal het moeten stellen met voorwielaandrijvers. In onze contreien zal je echter wel kunnen opteren voor een dieselmotor. Dat is ook zo bij de Volvo V60 Cross Country.