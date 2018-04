Honda houdt informatie achter: recordboete

Door: BV

De Amerikaanse overheid verplicht autobouwers om informatie over ongelukken te delen met het National Highway Transportation Safety Agency. Maar Honda heeft dat de afgelopen 11 jaar niet steeds even plichtsbewust gedaan.

2 x 35 miljoen dollar

De NTHSA kreeg van Honda géén informatie over 1.729 ongelukken waarbij doden of gewonden vielen. Een zaak waae het Amerikaanse Congress zwaar aan tilt. De meer dan 176 doden die General Motors op z’n geweten heeft, liggen nog vers in het geheugen. Honda heeft daarom 2 x 35 miljoen dollar boete aan z’n been. En het moet de gegevens alsnog overnmaken.

Honda heeft berouw

Honda belooft in de toekomst beter te doen. En het heeft ook een excuus: de software stond gewoonweg niet op punt.