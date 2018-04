Domste fietser ter wereld probeert te tanken

Door: ADD

Je moet het maar voor elkaar brengen. Een man in Rendsburg in het noorden van Duitsland had zo massaal veel gedronken dat hij niet eens meer wist met welk vervoersmiddel hij onderweg was. Met een hoogst genante scène aan een benzinestation tot gevolg.

Fiets met brandstoftank?

De 27-jarige die totaal lazarus was, overgoot zichzelf met benzine toen hij in Rendsburg zijn fiets probeerde vol te tanken. Een voorbijganger was getuige van het tafereel en belde de politie. Volgens hen verklaarde de man de hij ervan uitging dat hij met de auto onderweg was.

Benzinestation ziet af van rekening

De agenten namen de man voor zijn eigen veiligheid in hechtenis. De alcoholtest gaf immers 2,44 promille aan. De fietser mocht zijn roes in de cel uitslapen. Het tankstation schold hem de factuur van 74 cent kwijt.