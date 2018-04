Mercedes C450 AMG Sport met 362pk

Door: BV

Mercedes heeft de C-Klasse 450 AMG Sport voorgesteld op het Autosalon van Detroit. Dat is de eerder aangekondigde AMG-light-versie die net onder de C 63 AMG wordt gepositioneerd.

3-liter V6

De nieuwe variant, die zowel verkrijgbaar is met een berline- als met een break-koetswerk, wordt aangedreven door een drieliter V6. Die motor is al gekend, maar hij wordt voor de gelegenheid onder handen genomen. Onder meer de druk die z’n twee turbo’s genereren ging gevoelig de hoogte in. De eenheid levert daardoor 362pk en 517Nm trekkracht. Aftoppen doen beide versies wanneer de begrenzer het bij 250km/u welletjes vindt. De berline gaat naar 100 in 4,9 seconden en de break doet er één tiende langer over.

Vierwielaandrijving

De 4Matic integraalaandrijving is steevast present, net als een zeventrapsautomaat. Zaken die er in de eerste plaats voor moeten zorgen dat deze AMG Light voor iedereen toegankelijk is. Idiot proof, zeg maar. De Duitsers zeggen erbij dat de aandrijflijn wél de achterwielen een streepje voor geeft, met een 33:67% verdeelratio van de aandrijfkracht, maar omdat de verdeling eveneens variabel is, zijn die cijfers eerder hol.

Alle leuke extra’s

De C 450 AMG Sport heeft dan wel andere AMG-labels, hij krijgt heel wat van de uitrusting van z’n meer performante broer. Zo rust hij steevast op 18-duimers, zijn de remmen aangepast, is de ophanging onder handen genomen en wordt over een gepaste stijl gewaakt. Dat betekent dat de bumpers grote koelopeningen hebben, dat de achterbumper denkt dat hij een diffuser is en dat er achteraan een discrete spoiler z’n entree maakt.

En in het interieur?

Daar zijn de aanpassingen wat schaarser. Maar we spotten niettemin rode gordels en sierstiksel in dezelfde tint, een stuurtje met afgeplatte onderzijde, andere sierlijsten en lichtmetalen pedalen.