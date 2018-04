Nieuwe Chevrolet Volt oogt normaler, rijdt verder

Door: BV

Chevrolet heeft op het Autosalon van Detroit het doek getrokken van de nieuwe generatie Volt. De eerste generatie van dat model was in Europa te krijgen, niet alleen onder die naam, maar ook als Opel Ampera. Voorlopig ziet het er niet naar uit dat één van beide modellen terugkomt.

Veel efficiënter

De Volt modeljaar 2016 (introductie in de VS halverwege dit jaar) wordt nu aangedreven door een 18,4kWh lithium-ion-batterij die gekoppeld is aan een 150pk en net geen 400Nm sterke elektromotor. Voor het genereren van stroom aan boord wordt nu een 101pk sterke 1,5l viercilinder op benzine ingeschakeld. De aandrijfcombinatie weegt 45kg minder dan bij de eerste combinatie, wat fors bijdraagt tot de efficiëntie van het geheel. Die ging er met 12% op vooruit. Chevrolet communiceert een verbruikscijfer van 6,9l/100km, maar dat is niet vergelijkbaar met Europese consumtiecijfers. In de EU wordt voor het elektrische bereik helemaal geen uitstoot aangerekend. In de VS pakt dat niet.

Hoe ver geraakt de Chevrolet Volt?

Rij je zowel de batterij als de benzinetank leeg, dan geraak je volgens Chevrolet 676km ver. Alleen op stroom bedraagt de actieradius nu 80km. Dat is 11km meer dan bij generatie 1. Opladen zou in Europa (met 240V) nog slechts 4,5 uur duren. Het gros van de Amerikanen (met 120V) zal zich echter moeten instellen op een laadtijd van 13 uur.