Hang de Mercedes C-Klasse aan de stekker, verbruik amper 2,1l

Door: BV

De komende drie jaar wil Mercedes niet minder dan 8 stopcontact-hybrides lanceren. Dat zijn hybridemodellen waarvan je de accu aan het stopcontact kan opladen en waarvan de batterij vervolgens kan instaan voor een beperkte geheel elektrische autonomie. Een Mercedes S500 Plug-in Hybrid hebben we al achter de kiezen en binnenkort kunnen ook klanten van een Mercedes C-Klasse voor deze aandrijfoptie kiezen. De C350 Plug-in Hybrid is zopas voorgesteld op het Autosalon van Detroit.

Slechts 48g CO2/km

Mercedes combineert een 2-liter turbomotor (van de C250) met een 6,2kWh lithium-ion-accuset die 100kg weegt en je 15 liter koffervolume kost. De benzinemotor levert 208pk, de elektromotor 80. En alles samen heeft de bestuurder de beschikking over 275pk en een indrukwekkende trekkracht van 599Nm. Omdat de accu de C-Klasse tot 31km ver kan brengen, daalt het opgegeven verbruiksgemiddelde spectaculair. Het officiële cijfer bedraagt slechts 2,1l/100km wat een CO2-uitstoot betekent van amper 48g/km. De accu opladen aan een gewoon 13A / 240V stopcontact duurt 2 uur.

Pittige prestaties

De C350 Plug-in Hybrid zet dan wel wat meer gewicht op de schaal, hij compenseert dat ruimschoots met extra vermogen. De prestaties zijn daarom best indrukwekkend. Vanuit stilstand naar de honderd kan in 5,9 seconden. Tenminste, in het geval van de berline. Een break wordt ook leverbaar en die zal 3 tienden langzamer zijn. De vierdeurs stoomt ook door tot 250km/u terwijl de wat functionelere uitvoering amper 4km/u eerder niet meer opkan tegen de luchtweerstand.

Wanneer leverbaar

Mercedes levert de eerste exemplaren van deze stopcontact-hybride nog voor de lente uit. En we verwachten dat het model de komende dagen al opduikt in de prijslijsten.