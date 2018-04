Bam! Ford heeft een nieuwe GT

Door: BV

Deze Ford GT staat als concept car op het Autosalon van Detroit. Tegen eind 2016 zal hij in productie zijn.

Nieuwe Ford GT

De komst van die Ford GT is niet meteen de grootste verrassing. Er waren al maanden tekenen aan de wand. Maar het uiterlijk, dat had Ford nog netjes onder doek kunnen houden. Tot nu, want in Detroit ging hij zopas in première.

Aluminium en koolstofvezel

Ford koos duidelijk voor een moderne interpretatie van het klassieke GT40-design. En dat geldt ook voor de constructie. Terwijl de Amerikanen zich niet wagen aan bijvoorbeeld een monocoque in carbon, opteren ze wel voor een voor- en achterophanging in aluminium en koetswerkpanelen in koolstofvezel. De yanks hebben het over ‘zowat de beste vermogen-gewichtsverhouding van alle productievoertuigen’. Maar het exacte gewicht is nog niet bekend.

V6 met 600pk

Voor de aandrijving maakt Ford gebruik van een zescilinder in V-vorm die door twee turbo’s aan 600pk wordt geholpen. De fabrikant zelf weet al hoe groot die is, maar dat wordt nog nergens vrijgegeven. En ook over de prestaties hult het bedrijf zich in stilte. Over de transmissie komen we wel wat te weten: dat is een zeventraps-automaat met dubbele koppeling.

F1 stuurwiel

De cockpit is in de eerste plaats functioneel, maar zeker niet smaakloos. Je zal er als bestuurder plaatsnemen achter een F1-geïnspireerd stuurwiel en je kijkt op een geheel aan je smaak aanpasbaar digitaal instrumentencluster. Om ervoor te zorgen dat je ook op vlak van boordelectronica niets tekort komt, monteert het bedrijf tenslotte z’n SYNC 3 infotainmentsysteem.