Lange Volvo S60 ook voor Amerikanen

Door: BV

Volvo bouwt een lange versie van de S60, specifiek voor de Chinese markt. Daar is extra beenruimte achteraan duidelijk een statussymbool.

Volvo S60, Made in China

Die in China gebouwde Volvo S60L steekt nu ook de grote plas over. Niet richting Europa, want bij ons ziet het bedrijf slechts weinig potentieel voor een versie met 8cm verlengde wielbasis, maar wel naar de VS. Hij wordt er alleen aangeboden met de krachtige T5 benzinemotor, maar je hebt wel de keuze tussen voor- en vierwielaangedreven varianten. Een nieuwe naam, maakt het plaatje compleet. Hij krijgt er geen ‘L4, maar heet er Inscription.