Voor echte terreinbeulen: Ford F-150 Raptor

Door: BV

De Raptor, dat is de meest brutale versie die Ford bouwt van z’n in Amerika ontzettend populaire F-150 Pickup. Het model werd geïntroduceerd voor klanten die op zoek waren naar de meest performante, capabele offroader. En het was meteen een schot in de roos.

Nieuwe Ford F-150 Raptor

Sinds vorig jaar is er een nieuwe generatie van de Ford F-150. Die maakt zich weerom op om de meest verkochte auto van de USA te worden. En er komt ook weer een Raptor. Op het Autosalon van Detroit toont Ford al hoe die eruit zal zien. Er moet wel nog even op gewacht worden. Minstens een jaar. Dat het bedrijf er nu al mee uitpakt heeft wellicht wat met drempelvrees te maken. Niet van het merk zelf, maar van de klanten. Ford bouwt z’n nieuwe F-150 immers op met een koets in aluminium in plaats van staal. Nogal wat yanks hebben schrik dat het moeilijker te bewerken materiaal eventuele herstelkosten de hoogte in zal jagen. Zo’n Raptor onderlijnt dan netjes hoe stevig Ford wel denkt dat hij is.

Bye bye V8

Ford doet aan downsizing. Zelfs deze stoer aangeklede versie met z’n aangepaste ophanging, lange veerwegen en bodembeschermplaten heeft geen recht op een achtcilinder. In plaats van de 6,2l uit de vorige generatie, komt er nu een 3,5l zescilinder in te liggen. De achtpitter wekte 411pk en 587Nm op, maar het merk belooft nu al dat de nieuwe turbomotor minstens even veel geweld zal los laten op de 10-trapsautomaat en compleet nieuwe vierwielaandrijving.