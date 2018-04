SsangYong Tivoli is er helemaal

Door: BV

SsangYong is al een hele tijd bezig met ons warm te maken voor z’n compacte SUV. Die heet Tivoli en na een hele batterij teasers, laat die zich nu eindelijk helemaal zien. We verwachten het model voor het eerst op Europese bodem bij de opening van het Salon van Genève, begin maart.

SsangYong Tivoli: moderne motoren

De Zuid-Koreanen hadden een kluif aan de ontwikkeling van deze Tivoli. De kleine constructeur moet zich immers niet alleen staande weten te houden in een segment waarin de concurrentie bikkelhard is, maar het moest ook van nul beginnen. Het relatief kleine merk had geen onderstel waar het dit koetswerk gewoon bovenop kon mikken. Maar het ziet er op papier alvast uit dat het z’n huiswerk goed gemaakt heeft. De Tivoli biedt plaats aan 5 inzittenden en 432l bagage en onder de kap zitten moderne motoren. Akkoord, de 1.6l met 125pk en 157Nm zal in ons land geen massa’s volk naar de toonzaal lokken, maar een 1.6l diesel (waarvan specificaties later openbaar worden) zit helemaal in ‘de kern van de markt’. De transmissies tellen allemaal 6 verzetten, handbak of automaat.