Nieuwe Audi Q7 toch op Salon Brussel

Door: BV

Audi mag ter elfder ure z’n stand voor het Autosalon van Brussel nog gaan vertimmeren. Want naast de Audi Q3 (Europese première) en de in ons land gebouwde Audi A1 (wereldpremière, ook al gaat het om een bescheiden facelift), mag het bedrijf nu ook de Audi Q7 voorstellen.

Europese première Audi Q7

Audi wil de Europese première van de Q7 eigenlijk houden voor het Autosalon van Genève. En daarom wordt de voorstelling in ons land een ‘Belgian Show Première’ genoemd. Het had ook een ‘avant-première’ kunnen zijn. Los van alle bochten waarin invoerder D’Ieteren zich dus heeft moeten wringen - de salonbezoeker vaart er wel bij.

Nieuwe Audi Q7 in een notendop

De Q7 werd aan de buitenkant een tikkeltje kleiner en aan de binnenkant een tikkeltje groter. Maar hij werd vooral 325kg lichter, dankzij een nieuw platform. En hij heeft meer snufjes. Een volledig digitaal dashboard bijvoorbeeld. De aandrijving geschiedt in eerste instantie met een 333pk sterke benzinemotor of een 272pk krachtige diesel. Beiden zijn gevoelig (tot wel 23%) zuiniger dan hun voorganger. Alle details over de nieuwe Audi Q7 kan je hier nog eens nalezen.