Mondeo en Mustang publiekstrekkers bij Ford op het Salon van Brussel

Door: BV

Ford heeft het afgelopen jaar echt niet stilgezeten. En dat betekent dat er in Paleis 6 een hele hoop nieuwigheden te rapen zijn.

Het breedste Transit-gamma ooit

Laat ons maar meteen beginnen met de bestelwagens. Die heten nu allemaal Transit, maar er zijn er meer dan ooit tevoren. De grootste is de 2-ton. Daaronder vinden we de Transit Custom - de versie die het nauwst aansluit bij de afmetingen van de vorige generatie (toen al die Transit-naamsverwarring er nog niet was). En dan zijn er nog twee kleinere. Een Transit Connect (ruwweg de afmeting van een C-Max) en de Courier die je naast een B-Max zou kunnen zetten.

Nieuwe monovolumes

Zowel de C-Max als de grote S-Max worden vernieuwd. Die eerste is echter nog niet aan te gapen op het Brusselse Salon, maar de tweede wel. Net als een nieuwe Focus overigens, al gaat het daar slechts om een facelift.

Een nieuwe Mondeo, maar niet uit Genk

Dat de Belgische fabriek inmiddels de deuren sloot, ontging niemand. Op de nieuwe Mondeo, die overigens bijna 3 jaar te laat is, hangt dus niet langer ‘made in Belgium’. Hij loopt nu in Spanje van de band. Hij is er als break en vijfdeurs en ook in een extra luxueuze versie die de naam Vignale kreeg.

Ford Mustang, voor het eerst in 50 jaar

Op de stand van Ford staat ook de jongste Mustang te blinken. Een historische gebeurtenis eigenlijk, want in de vijftigjarige carrière van het model, was hij nog nooit eerder via het officiële dealerkanaal in Europa te krijgen. Onder z’n scherpe retro-jas lijkt hij overigens helemaal bij de tijd. Met een volledig onafhankelijke ophanging en een moderne viercilinder turbomotor die 2,3l groot is en 314pk sterk. En voor de fans van de V8 is er ook een vijfliter die 418pk ouderwetse ‘muscle’ levert.