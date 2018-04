5 stoere pick-ups op het Autosalon van Detroit

Geen Amerikaanse autoshow zonder ruime aandacht voor de pick-up. Dat is er immers al jaren het meest geliefde vervoersmiddel. Een beetje zichzelf respecterend automerk moet er dan ook een knoert van een 'truck' in de catalogus hebben staan. Op de NAIAS in Detroit waren er 5 nieuwe. Een lijstje.