Een beetje sneller: BMW 2 Cabrio M Performance

BMW presenteert de 2-reeks Cabrio M Performance. Dat is geen lid van de M-familie, wel een conventionele 2 met softtop die wat sportiever wordt aangekleed en ook een tikkeltje sneller is. Zo krijgt de 220d Cabriolet M Performance dankzij een grotere intercooler en onder meer een update in het motormanagement tot 14pk extra, wat het totaal op 204 paarden brengt en hem een 0,3 seconden snellere sprinttijd oplevert. Ook worden de standaard remmen vervangen door lichtere exemplaren.

Sportieve look...

Op het zicht onderscheidt de 2 M Performance zich met een zwarte omlijsting rond de 'niertjes', zwarte striping over de flanken en de schorten, carbon spiegelkappen en een diffuser die twee chromen uitlaatsierstukken herbergt. Een carbon-afwerking van de eindpijpen kan ook, maar kost uiteraard extra. Rollen doet de 2-serie M Performance op 19-duims lichtmetalen velgen (gepolijste of in twee kleuren).

... ook binnenin

Aan de binnenzijde werd ook het een en ander aangepast. Zo is er vooral meer carbon en alcantara te vinden, meerbepaald op de schakelpook, handrem, middenconsole, armsteun en stuurwiel. Dat laatste kleinood kan eventueel worden uitgerust met een geïntegreerd Race Display.