Tesla Model X: leveringen in 2016

Dat de Tesla Model X er komt, staat al langer vast. De onthulling ervan zou nog dit jaar plaatsvinden en in 2016 zou er dan volop geleverd worden. Wat we al weten van het productiemodel is dat het net als de stijlstudie over vleugeldeuren beschikt en dat dezelfde batterijpakketten als in de Model S zullen worden aangeboden. Het instapmodel (60kWh) zal 380pk sterk zijn, net als de 85kWh-versie die verder rijden kan zonder stil te vallen. De topper (85kWh Performance) krijgt 691pk en vierwielaandrijving. Daarmee zou je dan in één ruk zo'n 380 kilometer moeten kunnen afleggen.