Nieuwe motoren voor BMW 2-, 3- en 4-reeks

Bij BMW staat er vanaf maart van dit jaar een heus motorenoffensief op de agenda.

2-reeks

De enige benzinemotor uit dit offensief komt in de 218i Coupé en Cabrio terecht. Die telt amper 3 cilinders en 1.5 liter slagvolume en presteert 136pk en 220Nm koppel. Koppel je hem aan de (optionele) 8-trapsautomaat, dan zit je ermee aan 100km/u na 8,9 seconden (9,6 voor de cabrio). In gerelateerd nieuws krijg je als klant de mogelijkheid om voor een 220d met vierwielaandrijving te kiezen.

De 214d Active Tourer dan krijgt een driecilinder turbodiesel aan boord die per kilometer 98g CO2 uitstoot. Het blok levert maximaal 95pk en 220Nm en komt op papier rond met 3,8l/100 km.



3-reeks

Bij de 3-reeks komen enkel de 316d vierdeurs en Touring aan bod. Die blijven over 2 liter longinhoud en 116pk beschikken, maar worden ook 10Nm koppel rijker (tot 270Nm). En het is een zuiniger blok. BMW claimt dat de berline voortaan 3,9l/100km verbruikt en de Touring 4,1. In beide gevallen is dat een daling van 0,4l/100km. En de gemiddelde CO2-emissie daalt uiteraard mee. We noteren voortaan 102g/km voor de vierdeurs en 109g/km voor de break.

4-reeks

De nieuwe instapper van de 4-familie heet 418d Coupé en stuurt 150pk en 320Nm richting achteras. Daartegenover staat een opgegeven CO2-emissie van 110g/km. En de 420d, het huidige basismodel bij de zelfontbranders, is vanaf maart ook schoner mits hij aan de automaat wordt gepaard. Dit geldt zowel voor de Coupé als ook de Gran Coupé. En met 190pk in plaats van 184pk en 400Nm in plaats van 380Nm worden ze er ook weer wat krachtiger op.