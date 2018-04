Zoveel kost de nieuwe Renault Espace

Door: AUTO55

De nieuwe generatie van de Espace wil het midden houden tussen een SUV en een monovolume. Hij is daarom 6,4cm lager en staat 4cm hoger boven het wegdek. Z’n lengte van 4,85m biedt echter nog steeds ruimte voor drie zitrijen of tot 2.040 liter stouwvolume. Het interieur krijgt onder meer sfeerverlichting en een geheel digitaal instrumentenbord.

De nieuwe Espace is ook een vijfde zuiniger dan de uittredende generatie. En voor de aandrijving worden nu nog alleen zestienhonderdjes ingeschakeld. Let wel - zelfs uit zo’n kleine diesel perst Renault tegenwoordig tot 160pk en 380Nm. En als benzine stijgt dat getal tot 200pk. Hij rust ook op een geavanceerd onderstel. Vierwielbesturing is zelfs een optie. De basismotor is overigens 130pk sterk.

Lancering, prijzen, uitrusting

In de lente van dit jaar zal de nieuwe Renault Espace op de markt verschijnen. Het gamma bestaat uit drie uitrustingsniveaus (Zen, Intens en Initiale Paris) en de prijsvork varieert van € 34.500 (Zen dCi 130) tot € 45.500 (Initiale Paris dCi 160 EDC6). De optie voor 7 zitplaatsen is verkrijgbaar op alle versies.