AC Schnitzer doet de Range Rover Sport

Door: AUTO55

Is de hyperpotente Range Rover Sport SVR te veel van het goede? Dan heeft tuner AC Schnitzer een compromis klaar in de vorm van een sportpakket. Het bedrijf toonde dit sportpakket vorig jaar al in Genève en een Range Rover Sport 3.0 SDV6 mocht toen de basis verzorgen. Blijkbaar is de vraag erna zo groot geworden dat het nu bij alle Duitse Land Rover-dealers en bij 20 dealers wereldwijd te verkrijgen is.

Koetswerkkit

Het mooie van het sportpakket is dat het voor elke Range Rover Sport kan worden besteld, ongeacht de motor. Het bevat onder meer een splitter vooraan, een diffuser achteraan en het merk laat je de keuze tussen twee designmogelijkheden voor de einddempers (rond of semi-ovaal). Niet inbegrepen in het basispakket, maar wel bij te bestellen, zijn 22 of 23-duims velgen van het tuninghuis zelf. En je kan je Range ook lager op poten laten staan. Op vraag krimpt de bodemvrijheid dan met 3 tot 3,5cm. Binnenin verandert er, op nieuwe vloermatten van velours en een sleutelhouder, overigens helemaal niets.

Krachtiger

Motortuning is ook aan de orde, al is dat geen verplichting. Nemen we de 3.0 SD als voorbeeld, dan zien we dat die na de tussenkomst van AC Schnitzer 340pk en 720Nm in plaats van 292pk en 600Nm ontwikkelt. Dat zijn geen kleine ingrepen meer.