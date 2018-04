Volvo Gent verspeelt XC60, wint XC40

Door: ADD

Op de persdag van het Salon van Brussel maakt Volvo bekend dat de fabriek in Gent niet langer zal instaan voor de productie van de populaire XC60. De SUV is momenteel het model dat bij de Zweden het vlotst over de toonbank gaat. Ze verkochten er vorig bijna 137.000 stuks van, en dat betekent zo'n 30 procent van hun wereldwijde verkoop.

Allicht verhuist de productie naar het Hoge Noorden omdat de opvolger van de XC60 op een groter onderstel zal komen te staan dat vooralsnog enkel in de Zweedse fabriek gebouwd wordt.

Hoe kleiner hoe beter?

Of dit al dan niet slecht nieuws voor Volvo Gent is, zal nog moeten blijken. Volvo wil zich in Gent namelijk nog meer op de compactere modellen (lees de 40-reeks) toeleggen en daarom volgen investeringen om de fabriek tegen 2018 klaar te stomen voor het nieuwe CMA-platform, waarop hoogstwaarschijnlijk het kleinere broertje van de XC60 komt te staan: de XC40. Positief alvast is dat er aan Gent beloofd is dat zij als enige vestiging de XC40 zullen mogen bouwen, wat bij de XC60 niet langer het geval was. Die loopt ook in China van de band.