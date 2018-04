Belg beetje minder verknocht aan zijn diesel

Door: ADD

Op het Autosalon van Brussel maakte automobielfederatie Febiac bekend dat er in 2014 bijna 483.000 nieuwe personenwagens in België ingeschreven werden en daarvan wordt 62 procent door een dieselmotor aangedreven. Benzinewagens vertegenwoordigen 35,9 procent, hybrides 1,8 procent. Elektrische en wagens op aardgas (CNG) sluiten het rijtje af met een even groot aandeel: elk 0,2 procent.

De dieselwagen blijft dus onmiskenbaar koning, al is er wel een lichte kentering merkbaar: bijna 3 procent werden er vorig jaar minder van verkocht.

Emissiecijfers zijn er ook

Al die nieuwe auto's stootten vorig jaar samen 2,1 procent minder CO2 uit in vergelijking met 2013. De firmawagens lieten gemiddeld CO2-uitstoot van 118,3 gram per kilometer optekenen, met een gemiddelde van 124,1 gram doen de privé-auto's het iets slechter.

Glazen bol

Febiac anticipeert op een verkoop van 485.000 nieuwe auto's dit jaar en houdt rekening met een dieselverkoop onder de 60 procent.