Mercedes-Maybach kondigt SUV aan

Bij de lancering van de nieuwe Mercedes-Maybach S600 gaf project manager Martin Hulder toe dat er nog verdere modellen met het Maybach label op komst zijn. En dan denkt Das Haus in de eerste plaats aan een luxe SUV, die de handschoen moet opnemen tegen Range Rover en de recent aangekondigde Bentley Bentayga.

Maybach SUV op basis Mercedes GLS

De grootste SUV die ze momenteel in huis hebben, en die heet na de herschikking van de namen GLS, krijgt de eer om de luxeuze Maybach behandeling te ondergaan. De vroegere GL, die trouwens later dit jaar sowieso een kleine facelift krijgt, zal in de Maybach-versie (net zoals de S-Klasse) waarschijnlijk een verlengde wielbasis krijgen. Uiteraard zal het er binnenin allemaal wat nobeler en afgelikter uitzien, terwijl Maybach-specifieke wielen en logo's de buitenkant een exclusieve uitstraling moeten verlenen.