Binnenkijken bij Truck & Transport op het Autosalon van Brussel

Door: BV

Het Autosalon van Brussel 2015 bevolkt dezer dagen de Heizelpaleizen 1 tot en met 9. Daar kan je je vergapen aan het nieuwste rollend materieel, van motorfieten over personenwagens tot bestelauto's. Alle verslaggeving daarvan hebben we hier voor je gebundeld.

Truck & Transport 2015

Tegelijk vind vanaf 16 januari tot en met maandag 19 januari in Paleis 11 en 12 van de Heizel de beurs Truck & Transport plaats. Daar vind je dan weer alle zware trucks en de nodige toebehoren. Het is bedoeld als vakbeurs en gewone autosalonbezoekers moeten er dieper voor in de buidel tasten. Met een focus op kwaliteit eerder dan kwantiteit zullen ruim 25.000 personen er zich aan het grote materiaal gaan vergapen. Wij geven je in bijhorende fotospecial alvast een overzicht van wat je mist.