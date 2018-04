Waarom deze BMW M5 700.000 dollar kost

Door: AUTO55

Omdat $ 700.000 het exacte bedrag is dat NASCAR-teameigenaar Rick Hendrik veil had voor deze allerlaatste voor de VS bestemde BMW M5 30 Jahre. Van dat verjaardagsmodel hebben de Duitsers er in totaal 300 geproduceerd, waarvan amper 30 voor Amerikaanse klanten. Of de man niet een tikkeltje te gul is geweest? Dat hangt er vanaf hoe je het bekijkt. De overgemaakte centen gaan integraal naar de BMW Club of America die het voor enkele goede doelen en rijcursussen voor tieners zou gebruiken. Hendrik beweert ook niet te zullen rijden met de gelimiteerde M5. De auto zou naast de i8 een plaatsje krijgen in het BMW-museum in North Carolina.