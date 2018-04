VW maakt meer curryworsten dan auto's

Door: REDACTIE

Dat Volkswagen één dan de grote spelers is in de auto-industrie, weet het kleinste kind. Maar wat minder mensen beseffen, is dat de fabrikant elk jaar ook miljoenen worsten produceert. Die worden gemaakt door een team van 30 arbeiders, die ook nog eens instaan voor de vervaardiging van ruim 500 ton Volkswagen Ketchup.

Meer worsten dan auto's

Vorig jaar werden er maar liefst 7,8 miljoen worsten geproduceerd, waarvan de overgrote meerderheid (zo'n 6,4 miljoen stuks) van het type curryworst. Die zijn 12,5 dan wel 25cm lang. Het aantal geproduceerde auto's in 2014? Ongeveer 6,12 miljoen.