Nieuwe Ford Mustang gunstig geprijsd

Door: AUTO55

In België instappen in een fonkelnieuwe Ford Mustang kan met € 35.000 op zak. Voor dat geld rijd je de Mustang coupé (of Fastback, zoals Ford het liever wil) voorzien van de 2.3-liter Ecoboost-viercilindermotor die 314pk ontwikkelt. De tweede, sterkste en meteen ook laatste motorkeuze is de 5-liter V8 zonder turbo. Dat blok schopt het tot 418pk en kost samen met de Mustang € 40.000. Goedkoop? Best wel. Of toch als je bekijkt wat in het basispakket begrepen zit. We hebben het dan onder meer over leder voor de bekleding (mét elektrische zetelverstelling), 19-duims lichtmetaal, Fords SYNC2-connectiviteitssysteem, airco met twee zones en sleutelloze toegang en starten.

Een zestrapsautomaat kan worden aangestipt indien je niet graag zelf met (evenveel) versnellingen speelt - dat kost je wel € 2.000 extra - en uiteraard wordt de cabrioversie ook naar ons landje verscheept. Daarvoor betaal je € 4.000 meer dan voor de coupé, ongeacht de motoruitvoering.

Enkele opties dan maar? Stoelventilatie, 19-duimers met Luster Nickel-afwerking, Recaro-sportstoelen en Premium Audio. En er kan gekozen worden uit tien exclusieve kleuren, waaronder Competition Orange en drielaags Triple Yellow.

Waar te koop

De nieuwe Mustang zal niet bij elke Ford-verdeler te koop worden aangeboden. Ford voorziet een aantal 'stores', waarvan 11 in Vlaanderen, 4 in Wallonië en geen enkele in Brussel.