2014: recordjaar voor Rolls-Royce

Rolls-Royce kende in 2014 haar vijfde opeenvolgende recordjaar en de hoogste verkoopcijfers in de 111-jarige geschiedenis van het merk. Het verkocht vorig jaar wereldwijd 4.063 auto's. Dit komt neer op een meer dan verviervoudigde verkoop sinds 2009.

Vorig jaar verkocht de Britse luxeconstructeur meer auto's in het segment boven de 200.000 euro (en dat is netto, wat in deze prijsklasse toch al een aardig verschil maakt) dan eender welke andere producent.

Bespoke-individualisering

2014 was ook het eerste jaar waarin elke Phantom en de overgrote meerderheid van de Ghost- en Wraithmodellen de Rolls-Roycefabriek in Goodwood geïndividualiseerd verlieten. Bespoke heet dat daar. Een recordaantal klanten bracht tijd door met Rolls-Royce Bespoke-designers om hun gepersonaliseerde voertuig te bestellen.En dat die klanten erg uiteenlopende en vaak extravagante wensen hebben, zal je wellicht niet verbazen. Zo zagen we afgelopen jaar onder andere een limoengroene en crèmekleurige Wraith met dito interieur passeren en een rode Phantom met gouden accenten.