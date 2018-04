Nieuwe instapmotor voor vijfdeurs Mini

Door: BV

Mini heeft de instapmotor van de driedeurs-Mini nu ook in z’n nog steeds wat raar ogende versie met vijf deuren gelegd.

1.2l driecilinder

De One First wordt aangedreven door een 1,2l driecilinder benzinemotor. Die heeft een turbo, maar die lijkt niet zo veel te doen, want het vermogen stijgt niet eens boven 75pk uit. Dat is iets waar ook een atmosferische 1,2l wel aan kan. Met de trekkracht van 150NM heeft die laatste het dan weer wat moeilijker.

Prestaties en verbruik

Als je werkelijk alles uit de kast haalt, kan deze Mini naar 100km/u in 13,4 seconden. En hij verbruikt 5,2l/100km, wat gelijk staat aan een uitstoot van 121g/km CO2.