Meer over de vernieuwde Honda CR-V

Door: BV

Honda heeft wat meer informatie vrijgegeven over de gefacelifte Honda CR-V.

Voorgesteld op het Autosalon van Parijs

Ja, al op het Autosalon van Parijs ging de vernieuwde Honda CR-V voor de Europese markt in première, maar toen waren de details nog schaars. Nu gaat het bedrijf dieper in op de motoren en het verbruik. Echt gedetailleerde cijfers kennen de Japanners echter nog steeds niet.

Automaat of manueel

Het gros van alle CR-V op onze markt zal geleverd worden met een dieselmotor. De 2.2l is er niet meer. Die wordt afgelost door een zestienhonderdje met bijna net zo veel werkijver. In een voorwielaangedreven versie zal die 120pk hebben en gekoppeld zijn aan een handbediende zesbak. In z’n versie met vierwielaandrijving is diezelfde motor 160pk en 350Nm sterk en krijgt die een negentrapsautomaat.