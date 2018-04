Neuscorrectie en extra versnelling voor Ferrari FF

Door: AUTO55

De Ferrari FF - de eerste en enige vierwieltrekker uit het gamma - wordt vooraan lichtjes bijgeschminkt en krijgt een nieuwe automaat ingeplant. Dat wordt er eentje met 8 in plaats van 7 versnellingen. Maar voorts... geen nieuwe motor, de toevoeging van een turbo of een nieuwe naam. Dat laatste is van tel, aangezien Ferrari op dat gebied niet meer zo te vertrouwen valt sinds de LaFerrari. En uiteraard blijft de FF dan ook over vierwielaandrijving beschikken.

Turboloos

Dat de introductie van turbo's in de FF wordt weerhouden, komt voor sommigen misschien als een verrassing. Ferrari kan immers bijna niet meer anders dan zijn modellen ervan te voorzien. Van de California was al een geblazen variant klaar - de 'T' - en binnenkort is de 458 Italia aan de beurt. Maar voor de FF vinden de Italianen het gebruik van drukvoeding een brug te ver. Zo'n uithangbord moet en zal over een atmosferische V12 beschikken, en dat gaat zo blijven zolang de emissienormen het toelaten. Al sluiten we niet uit dat de techneuten er in de nabije toekomst een elektromotor aan zullen koppelen. Dat zou zowel het verbruik (en dus de uitstoot) moeten drukken zonder dat er aan kracht wordt ingeboet. Wel integendeel.