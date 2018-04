Seat doet de Tiguan

Door: ADD

Terwijl nagenoeg alle andere automerken verkoopsuccessen met SUV-modellen boeken, moet Seat werkloos vanop de zijlijn toekijken. Volgend jaar komt daar verandering in.

Middenklasse SUV van Seat

In 2016 zal Seat namelijk klaar zijn om mee te spelen. Dan komen de Spanjaarden met een compacte SUV waarvan de technologie gebaseerd is op de in 2015 verwachte nieuwe VW Tiguan. Die trouwens zijn bouwpakket ook aan de nieuwe versie van de Skoda Yeti uitleent.

Design van de IBX!

Het is overigens al sinds 2011 dat Seat de komst van een crossover aankondigt en het model dat er volgend jaar komt, zal zijn uiterlijk van de ondertussen vier jaar oude concept car IBX stelen. Toentertijd door onze landgenoot Luc Donkerwolcke getekend.

Minimaal off-road-gevoel

Daarvoor moet een optionele vierwielaandrijving met Haldex-koppeling en elektronische sperdifferentiëlen zorgen. Het motorengamma zal bestaan uit de reeds bekende diesel- en benzine-aandrijvers die van 81kW / 110pk tot 135kW / 184pk gaan.