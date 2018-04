Mercedes S-Klasse nu een echte limousine

Door: BV

Mercedes werkt zelf aan een extra lange variant van de S-Klasse. Die moet nog meer binnenruimte bieden dan de reeds erg indrukwekkende Maybach-afgeleide. De extra lange S van Mercedes zelf zal Pullman heten en wellicht op het Autosalon van Genève debuteren. Maar koetswerkbouwer Ares is de Duitsers voor. Dat bedrijf biedt nu al een serieus uitgerokken S aan.

Zwaar, maar niet log

Natuurlijk wordt zo’n lange S-Klasse geen pluimgewicht. En al helemaal niet omdat Ares ook nog eens dikker glas monteert. En aan glas heeft deze limousine geen gebrek. Aan luxe evenmin. Zo zijn er vier naar elkaar gerichte achterzetels, is er een ijskast, zijn de zonneblinden allemaal elektrisch, kan er een HD-televisie uit de dakhemel komen en is het geluidssysteem opgewaardeerd. De 6-liter V12 die bij Mercedes zelf (in de S600) al goed is voor een verre van kinderachtige 530pk, wordt hier nog eens aangewakkerd tot meer dan 600pk. De lange S kan er nog steeds mee naar 100km/u in 4,8 seconden, haalt 250km/u en stopt bijna net zo goed als de fabrieksversie omdat ook de remmen opgewaardeerd zijn.

Met pantser

Je moet ervoor bijbetalen, maar Ares voorziet uiteraard ook een gepantserde versie van de S-Klasse. Dat is in dit segment een beetje een must. Die weegt natuurlijk veel meer zodat de prestaties in bovenstaande paragraaf niet meer haalbaar zijn.