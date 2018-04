Gemballa GTP 720: de snelste Porsche Panamera ooit

Door: AUTO55

Eind 2013 bracht het Duitse Gemballa de GTP 700 mee naar de Essen Motor Show. Dat is een Porsche Panamera met extra opzetstukken en een vermogen van 700pk. Zijn topsnelheid? Net geen 339km/u. Dat het nog net iets sneller kan, bewijst het bedrijf nu met de GTP 720. Die heeft uiteraard alweer evenveel pk als in de naam staat.

De prestaties dan maar. Vanuit stilstand 100km/u bereiken, lukt de Gemballa GTP 720 in 3,2 seconden. Dezelfde oefening, maar dan tot 200km/u, duurt 9,7 seconden. 300km/u aantikken duurt uiteraard wat langer in verhouding - 26,4 tellen om precies te zijn. En bij die snelheid moet je exact 40km/u rekenen om tot de topsnelheid te geraken. Die is dan nog eens elektronisch begrensd is, waardoor je je spontaan gaat afvragen hoe hard de GTP 720 écht kan. Wie de begrenzer verwijdert, moet wel aangepast schoeisel voorzien.

Records?

Gemballa beweert met de GTP 720 meteen twee records te hebben gebroken. Zo zou de blauw-witte Panamera de snelst accelererende auto van zijn gewichtscategorie zijn, alsook de snelste Panamera op de Sachsenring. Op die omloop werd een rondetijd van 1 minuut 37 minuten en 8 honderdsten gemeten, wat hem sneller maakt dan bijvoorbeeld een Mercedes-Benz SLS AMG, BMW M3 GTS en Nissan GT-R.